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Erzurum şehidine ağladı

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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala’nın cenazesi, Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş köyünde toprağa verildi.

Erzurum şehidine ağladı mask
Erzurum şehidine ağladı
Erzurum şehidine ağladı
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Erzurum Havalimanı’nda törenle karşılanan şehidin naaşı karayolu ile Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş köyüne getirildi. Burada ikindi namazının ardından düzenlenen törende şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala’nın özgeçmişi okundu. Saygı atışının ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığında dua ve gözyaşları ile toprağa verildi.

Cenaze törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, şehidin ailesi, yakınları ve çevre ilçe ve mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

18 May 2024 - 20:38 İHA Erzurum- Asayiş

Mahreç  İha

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