Uçurtma şenliği şölene dönüştü

Elbistan Gençlik Merkezi tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen uçurtma şenliği şölen havasında geçti.

Lavanta bahçesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde rengarenk uçurtmalar gökyüzüne yükseldi.

Şenlikte, Türk bayrağı ve üzerinde "Özgür Filistin" yazılı Filistin bayrağı olan uçurtmalar büyük ilgi gördü. Şenlikte uçurtmalarını en yükseğe çıkarmak için birbirleri ile kıyasıya yarışan çocukların sevinçleri de yüzlerine yansıdı.

Uçurtma şenliğine gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden Elbistan Gençlik Merkezi Müdür vekili Enes Özeren, "Gençlik Haftası münasebeti ile bu haftaya özel birçok etkinlik düzenledik. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ile birlikte Gençlik Merkezimizin düzenlediği gerek sosyal gerek kültürel gerekse spor alanında birçok faaliyet düzenledik. Bunlardan bir tanesi de uçurtma şenliği. Uçurtma şenliğimize tüm halkımızı davet ettik. Şenliğimize büyük ilgi oldu. İnşallah bundan sonraki dönemlerde bunu geleneksel hale getirip, daha geniş katılımlı bir uçurtma şenliği yapmayı düşünüyoruz. Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlediğimiz uçurtma şenliği etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.