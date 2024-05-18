Başkan Erkan Gürbüz'den 19 Mayıs mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erkan Gürbüz, mesajında şu ifadelere yer verdi: "19 Mayıs, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin başladığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yaktığı tarihi bir gündür. Bu önemli günün Atatürk tarafından gençliğe armağan edilmesi, gençlerimize olan güvenin ve onlara duyulan büyük sevginin bir göstergesidir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, aynı zamanda sporun ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmektedir. Gençlerimizin bedensel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla sporun yaygınlaştırılması, belediyemizin öncelikli hedeflerinden biridir.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nda emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gençlerimizin bayramını kutluyorum. Gençlerimize olan inancımız tamdır; onlar, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak güce ve kararlılığa sahiptir."

Başkan Erkan Gürbüz, gençlere olan güvenine işaret ederek, Elbistan Belediyesi'nin her zaman yanlarında olup onların gelişimi için çalışacaklarının altını çizdi.