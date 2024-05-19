Özel çocukların asker ve polis olma hayali gerçeğe dönüştü

Elbistan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel çocukların polislik veaskerlik hayali, bir günlüğüne gerçek oldu.

Elbistan’da özel eğitim öğrencilerinin asker ve polis olma hayali, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın organizesi ile bir günlüğüne de olsa gerçeğe dönüştü.

Elbistan Özel Eğitim Uygulama Okulu özel çocukları, Engelliler Haftası çerçevesinde, asker ve polis üniformalarını giydi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal tarafından ağırlanan özel çocuklar, asker ve polis yemini etti. Polis ve jandarmanın kullandığı araçlarla silahlarla fotoğraf çektiren, telsiz anonsu da yapan çocukların sevinçleri gözlerine yansıdı.

Okul müdürü Okan Doğan, özel çocuklara yönelik toplumda farkındalığının artırılması amacıyla yapılan paydaş kurumların ziyaretinde emeği geçen İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz'e, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Dal'a, Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Serhat Güngör'e ve kurum personellerine teşekkür etti.