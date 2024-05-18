- Güncel

Halk Ozan Aşık Mahzuni Şerif Ataşehir’de anıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Ataşehir Belediyesi, büyük halk ozanı ve unutulmaz türkülerin sahibi Aşık Mahzuni Şerif’in ölümünün 22. yıl dönümünde anma programı düzenledi.

Halk Ozan Aşık Mahzuni Şerif Ataşehir’de anıldı mask
Halk Ozan Aşık Mahzuni Şerif Ataşehir’de anıldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma etkinliğinde, Âşık Mahzuni Şerif’in duygu yüklü ezgilerini seslendirilen Ataşehir Belediyesi Kent Orkestrası, türküseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Anma gecesinde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Türk Halk Müziği’nin en önemli sanatçılarından olan ve 2002 yılında aramızdan ayrılan büyük halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif’i 22. ölüm yıl dönümünde özlem ve rahmetle anıyoruz. Aşık Mahzuni Şerif, müziğiyle haksızlıklara karşı duran, her zaman barışı ve kardeşliği önceleyen bir halk ozanıdır. Anadolu’nun sevincini, hüznünü ve her köşesini çok iyi yansıtan, ezgileriyle Anadolu insanının kalbinde taht kurmuş gerçek bir halk sanatçısıdır. Onun eserlerinin gelecek nesillere taşınması ve ilham vermesi çok önemlidir. Bugün Ataşehir’de Aşık Mahsuni Şerif’i anmak ve adını yaşatıyor olmak bizim için çok büyük bir onur ve mutluluktur” dedi.

Geceye yoğun ilgi gösteren Ataşehirliler, Aşık Mahzuni Şerif’in unutulmaz eserlerine eşlik ederek duygu dolu dakikalar yaşadılar.

18 May 2024 - 18:12 İHA İstanbul- Güncel

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL