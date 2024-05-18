- Asayiş

Büyükbaş hayvana eziyet edilmesi olayında 5 şüpheli tutuklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kesim öncesi büyükbaş hayvanın kafasına balta ile vurulmasına ilişkin, "Olayın hemen ardından Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştır" dedi.

Büyükbaş hayvana eziyet edilmesi olayında 5 şüpheli tutuklandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Amasya’nın Suluova ilçesindeki bir et entegre tesisinde, kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet edilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir. Olayın hemen ardından Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştır" dedi.

18 May 2024 - 17:38 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL