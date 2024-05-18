- Çevre

Gölbaşı’nda marketlerde gıda denetimi yapıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından marketlerde gıda denetimi yapıldı.

Gölbaşı’nda marketlerde gıda denetimi yapıldı mask
Gölbaşı’nda marketlerde gıda denetimi yapıldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gölbaşı’nda bulunan marketlerde gıda denetimi yapan ekipler, toplumun sağlığı için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı. Ekipler, marketlerde bulunan gıdaların son kullanma tarihlerini ve faturalarını kontrol etti.

Yapılan denetimle ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan kontrollerin bakanlık talimatı gereği ile olup ilçemizde gıda denetimleri rutin olarak devam ediyor. Gıda güvenilirliği, toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya dönük çalışmalarımız bundan sonra da aynı kararlılık ve ciddiyetle devam edecektir. Gıda denetim ekiplerimiz 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadırlar” diye konuştu.

18 May 2024 - 17:32 İHA Adiyaman- Çevre

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL