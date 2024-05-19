Tekin: “Zamlar yetersiz, suyun tonunu 25 liraya mal edip 20 liraya satıyoruz”

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Tahir Tekin, içme suyuna yapılan zamların yetersiz olduğunu ve maliyetin altında satış yaptıklarını söyledi.

Tekin, yılda bir kez yapılacak büyük orandaki zammın vatandaşın büyük tepkisine neden olacağı düşüncesiyle artışları yıl boyuna yaydıklarını belirterek, “Aylık duruma göre yüzde 2-3’lük zam vatandaşımızı rahatsız etmez” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ve 3 CHP’li belediye başkanının imzası ile sunulan ve içme suyunda otomatik zam uygulamasının sona erdirilmesi ile fiyatlarda indirime gidilmesi yönündeki önergeyi reddetmişti.

Önergeyle ilgili görüşlerini belirten KASKİ Genel Müdürü Tahir Tekin ise, içme suyu fiyatının diğer büyükşehirlere göre ucuz olduğunu hatırlattı.

Brüt olarak tonunu 20 liraya vatandaşa sattıkları suyu, 25 liraya mal ettiklerini savunan Tekin, “Bizim elimizdeki su maliyetini dikkate alırsak artışlar yetersiz” ifadesini kullandı.

Vatandaşın tepkisini çekmemek için zammı aylara yaydıklarının bilgisini veren Tekin, “Yılda bir yüzde 60-70 artış vatandaşımızı çok rahatsız edebilir. Abonelerimizden çok tepki alırız. Aylık Bu şekilde yapacağımıza duruma göre yüzde 2-3 gibi artışlar vatandaşımızı rahatsız etmez. Bizim elimizdeki su maliyetini dikkate alırsak artışlar yetersiz. İşletme maliyetini esas aldığımızda suyun tonunu 25 liraya mal ediyor. Baz fiyatımız 12 lira 66 kuruş’tur. Brüt yaklaşık 20 liraya geliyor. Tüm maliyetleri eklesek daha fazlaya mal olacak. Türkiye’de pahalılıkta bizden pahalı satan 25 büyükşehir var. Bizden ucuz ise 4 büyükşehir belediyesi var. Ortalamanın çok altındayız” şeklinde konuştu.