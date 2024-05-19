Final Kurs Merkezi’nde erken kayıt ve yaz kursu kayıtları devam ediyor

Final Kurs Merkezi Müdürü Mustafa Kurnaz, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için erken kayıt döneminin ve yaz kursu kayıtlarının devam ettiğini söyledi.

Yaz kurslarının 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Kurnaz, “Elbistanlı gençlerimizi hayallerindeki üniversite ya da bölümlere göndermek için tecrübeli kadromuz ile yaz kursumuzda dersler 1 Temmuz tarihinde başlayacak. Elbistan'ın en köklü ve üniversiteye en çok öğrenci yerleştiren eğtim kurumlarından olan Final Kurs Merkezi’nde 2025 YKS hazırlıkları 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. Deneyimli ve uzman kadromuz ile öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir anlayışla eğitimlerimiz devam ediyor. 2024 MSÜ'de Türkiye 88.’si ve Elbistan 1.’si çıkaran, ilk binde 4 öğrenci, ilk on binde 8 öğrenci, ilk yirmi binde 20 öğrenci, ilk otuz binde 28 öğrenci, ilk elli binde 42 öğrenci ve ilk yüz binde 68 öğrencisi olan kurs merkezimizde yaz kursları kayıtlarımız ve erken kayıt dönemimiz devam ediyor. Erken kayıt dönemi hakkında detaylı bilgi almak isteyen velilerimiz 0 505 319 11 61 numaralı telefonu arayabilirler. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanmak isteyen, yaz kursumuza kayıt yaptırmak isteyen öğrenci ve velilerimizi Kızılcaoba Mahallesi Göktürk Caddesi Osmanlı Kahvecisi üst katındaki kurs merkezimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.