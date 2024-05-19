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Meslek lisesi öğrencilerine havacılık anlatıldı

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Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik olarak havacılık ve malzeme teknolojilerinde yeniliklerin anlatıldığı seminer gerçekl...

Meslek lisesi öğrencilerine havacılık anlatıldı mask
Meslek lisesi öğrencilerine havacılık anlatıldı
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Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik olarak havacılık ve malzeme teknolojilerinde yeniliklerin anlatıldığı seminer gerçekleştirildi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Karteri, seminerde öğrencilere özellikle TUSAŞ’ın Kahramanmaraş’ta hayata geçirdiği üretim tesisinin sunduğu imkanları anlattı.

Doç. Dr. İbrahim Karteri'nin sunumunu yaptığı etkinlik, öğrencilere havacılık ve malzeme teknolojileri alanlarında güncel gelişmeleri aktarma fırsatı sağladı.

Seminerin sonunda, Doç. Dr. İbrahim Karteri öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, gerçekleştirilen etkinlik için Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ne teşekkürlerini iletti. Bu tür etkinliklerin öğrencilerin vizyonunu genişletmek ve gelecekteki kariyerlerine yön vermek açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

# Elbistan, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, İstiklal Üniversitesi

19 May 2024 - 10:25 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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