Bakanlık A Termik’in yeni üniteleri için nihai kararını açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çelikler Holding bünyesindeki Afşin- Elbistan A Termik Santrali’ne yapılacak 2 yeni ünite için nihai kararını 10 günlük itiraz süreci sonunda verecek.

Çelikler Holding bünyesinde faaliyet gösteren Afşin-Elbistan A termik Santrali’nin 1 milyar dolardan fazla bir bütçe ile hayata geçirilecek 2 yeni ünitesiyle ilgili ÇED süreci devam ediyor. Projenin hayata geçmesi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ÇED izni ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) onayına bağlı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED dosyası ile ilgili olarak inceleme ve değerlendirme komisyonu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda ÇED dosyasına son şekli verildi. Bakanlık, son şekli verilen ÇED raporunu halkın görüş ve önerilerine açtı. Projeye itirazlar 10 günlük süre içinde yapılabilecek. İtirazlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kahramanmaraş İl Müdürlüğü’ne yapılabilecek.

Çevre örgütlerinin karşı çıktığı bu enerji yatırımı, 37 milyar 500 milyon liralık yatırımla yapılacak. 2 ünitenin kurulum aşamasında 3 bin 500; işletilmesinde ise 800 personel istihdam edilecek.

Her biri 344 MW gücünde olacak. 5.ve 6.ünitelerin faaliyete geçmesiyle birlikte santralin toplam kurulu gücü 2.043 MWe’ye çıkacak. Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin ünite sayısını 4’ten 6’ya çıkaracak projede, ÇED sürecinin sorunsuz tamamlanması halinde Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin onayı beklenecek.

Yıllık 11 milyon ton kömürün yakılacağı ünitelerin, 3,5 yıl içinde devreye alınması planlanıyor. Ünitelerin işletme ömrünün ise 35 yıl olacağı değerlendiriliyor.

Afşin Elbistan A Termik Santrali’ne iki ünitenin ilave edilmesi konusunda Çinli buhar türbini üreticisi bir firma ile anlaşma yapıldığı biliniyor.