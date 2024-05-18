Bursluluk sınavında Türkiye birincisi oldular

Elbistan’da 5 ortaokul öğrencisi, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı. Elbistan’da 4 bin 580 öğrencinin girdiği sınavda, ülke genelindeki 70 bin öğrenci başarılı olarak burs almaya hak kazandı. Sınav sonucunda Elbistan’da, Ali Tekinsoy Ortaokulu öğrencisi Umut Emir Çalı, Şeker Ortaokulu öğrencisi Ahmed Yasin Kanat, Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu öğrencisi Muhammed Çanak, Özel Yıldız Ortaokulu öğrencileri Muharrem Enes Arslan ve Mehmet Fatih Eker, tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alıp Türkiye birincisi oldu.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, 500 tam puanla Türkiye birincisi olan öğrencileri tebrik etti.

‘Öğrencilerimizin Türkiye birinciliği elde etmesi hepimizi gururlandırdı’ diyen Çetin, deprem sonrasındaki hızlı toparlanmanın önemine dikkat çekti.

Elbistan’da eğitim altyapısı ve akademik başarının çıtasının yükselmesi noktasında milli eğitim camiası olarak azami gayret gösterdiklerine vurgu yapan Çetin, “Eğitimin öznesi olan öğrencilerimiz, öğretmenleri ve ailelerinin desteğinin yanında azimli ve gayretli çalışmalarının meyvesini alıyorlar. Geçtiğimiz yıl aynı sınavda 2 öğrencimiz Türkiye birincisi olmuştu. Bu yıl ise sayıyı 5’e çıkararak başarı düzeyimizi artırmış olduk. Elbistan’ı bir eğitim kenti yapma yolundaki hedefimizde ilerlemeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin sınav başarısıyla birlikte her anlamda çağımızın gerektirdiği gibi donanımlı, problem çözebilen, araştırma yapabilen ve donanımlı birer birey olarak okullarımızdan mezun etmenin çabası içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Sıradaki hedeflerinin YKS ve LGS’de de üst düzey başarıları yakalamak olduğunun altını çizen Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, “Bu sınavlarda da öğrencilerimizin başarılarını perçinleyeceğine olan inancımız tam. Bursluluk sınavında Türkiye birincisi olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen başta öğretmenlerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.