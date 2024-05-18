Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, muhtarlarla huzur toplantısında buluştu

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, ilçe merkezindeki mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, sorunları dinleyip, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü brifing salonundaki Huzur Toplantısına, 14 mahalle muhtarıyla İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Koyuncu ve birim amirleri katıldı.

Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, toplantıyla ilgili olarak, polisin asayiş, huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarında muhtarlarla kurulan diyalogun büyük önem arz ettiğine vurgu yaptı.

Gürbüz, polisin görev alanına giren sorun ve sıkıntıları ilk ağızdan dinlemeye özen gösterdiklerinin altını çizdi.

Polis-vatandaş ilişkisini en üst düzeyde tutacaklarına değinen Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla teşkilatın 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu anlattı.

Muhtarlarla emniyetin ilgili birimlerinin iletişim halinde olacağını ifade eden Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, “Kapımız sizlere 24 saat açık. Omuz omuza şehrimizi, mahallelerimizi her türlü suç ve suç unsurundan uzak tutmanın çabası içinde olacağız” dedi.

Bu tür toplantıların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirten Gürbüz, “Elbistan’ımızın güvenliğini sağlamak için arkadaşlarımızla beraber azami çaba göstereceğiz. Muhtarlarımızdan da bizle ilgili her türlü yoruma açığız. Bu gün de bu yorumları alıp çözüm üretmeye gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları ise, yapılan toplantının önemine dikkat çekerek, sorunlarını anlatıp işbirliği konusunda üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini söylediler.