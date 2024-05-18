BİLSEM’in öğrencileri yeteneklerini sergiledi

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM), üstün yetenekli öğrencilerin ebru ve teknoloji tasarım alanında yıl boyunca hazırlanan birbirinden güzel eserler sergilendi.

BİLSEM’de, teknoloji tasarım öğretmeni Ömer Yaltogil ve ebru çalışması yapan sınıf öğretmenimiz Merve Ceylan Çıtak'ın öğrencilerle birlikte hazırladığı eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Serginin açılışına, Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı, Eğitim Bir-Sen Elbistan Temsilcisi Ömer Yılmaz, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Açılış sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSE) Müdürü Mehmet Turaç, “Öğrencilerimizin okul dışı zamanlarında hazırlanan programlar çerçevesinde danışman öğretmenler gözetiminde yeteneklerini geliştirmek, sosyal ve duygusal manada kendilerini yetiştirmek, akranları ile birlikte zihinsel manada gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalarda yer almak, ülkemizin bilim ve sanatta ilerlemesini sağlayacak projeler hazırlayıp hayata geçirmeleri çalışmaktayız.

BİLSEM'de öğrencilerimiz tüm haftanın stresini atmaları açısından farklı alanlarda atölyelerde çalışma imkanı sağlanmaktadır. Sergimiz 23 Mayıs Çarşamba gününe kadar BİLSEM'de açık olacaktır.

Ayrıca 21-22 Mayıs tarihlerinde Elbistan genelindeki okulların katılımıyla BİLSEM'de robot yarışması gerçekleştirilecektir. Yapacağımız bütün etkinliklerimize vatandaşlarımız davetlidir. Elbistan BİLSEM çalışanlarına, öğretmenlerine, öğrencilerine ve desteklerini esirgemeyen kıymetli velilerimize, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Milli Eğitim Müdürümüz Fatih Çetin Bey'e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Protokol üyeleri, sergiyi gezerek öğrencilerin el emeği göz nuru ile yaptıkları eserleri inceledi.