Depremden etkilenen illerimizde bağlantı ve imar yolunun yapım çalışmalarını sürdürüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Osmaniye gibi depremden etkilenen illerde 15 ayrı kesimde 38 bin konuta erişim sağlayan toplam 210 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun altyapılarıyla birlikte yapım çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Uraloğlu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Osmaniye Batı (Sakızgediği) Kavşağı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan etkin ulaştırma politikaları ile Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olması için dev yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Ulaşım alanında 2002 yılı sonrasında büyük işlere imza attıklarını vurgulayan Uraloğlu, 6 bin 100 kilometre olarak devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 4,5 kat artırarak 29 bin 405 kilometreye yükselttiklerini dile getirdi.

Uraloğlu, bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayısını da 6'dan 77'ye çıkardıklarını belirterek, "Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde 2003 öncesi 1714 kilometre olan otoyol ağımız ise 3 bin 726 kilometreye yükselttik." diye konuştu.

Yapılan otoyollar ve köprülerle ilgili de bilgi veren Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda yapım çalışmaları devam etmekte olan Aydın-Denizli yolumuz da bu projeler gibi tarihteki yerini alacaktır. Yine, yakın bir süre önce Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'muzun ihalesini de gerçekleştirdik. Otoyolun hayata geçmesiyle Ankara-Kırıkkale kesiminde bulunan mevcut devlet yolundaki trafik yoğunluğunu azaltmış olacağız. Gündemimiz de olan bir diğer önemli kara yolu projemiz de Ankara-Akyazı Otoyolu, diğer adıyla Orta Anadolu Otoyolu'dur. Özellikle Ankara ve Karadeniz istikametinden gelen trafiğin birleştiği Ankara-Gerede kesiminde çok ciddi bir trafik yoğunluğunu halen yaşamaya başladık. Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Sakarya-Akyazı arasındaki yoğunluğu çok şükür rahatlattık. Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planlıyoruz."