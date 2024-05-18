18 May 2024 - 13:59- Asayiş G:

Park ederken el freni çekilmeyen otomobil 5 metre yükseklikten beton zemine düştü

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Sürücüsünün park ederken el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kayarak 5 metre yükseklikten düşüp iki duvar arasına sıkıştı.

Park ederken el freni çekilmeyen otomobil 5 metre yükseklikten beton zemine düştü
Park ederken el freni çekilmeyen otomobil 5 metre yükseklikten beton zemine düştü
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Olay, Burdur’un Bucak ilçesi Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, el freni çekilmeden sokak üzerine park edilen 07 AB 875 plakalı otomobil, eğim nedeniyle hareket edip yaklaşık 5 metre yükseklikten eczanelerin bulunduğu alana düşerek iki duvar arasına sıkıştı. İstinat duvarı ile bina arasında dik bir şekilde duran otomobili görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, olay anında otomobilin ve düştüğü yerin boş olması sebebiyle kaza ucuz atlatıldı. Düşen otomobil çekici yardımıyla düştüğü yerden kaldırıldı.

18 May 2024 - 13:59 İHA Burdur- Asayiş

Mahreç  İha

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