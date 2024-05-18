Kahtalı Mıçe’ye moral gecesi düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat Komisyonu tarafından düzenlenen programda, öğretmenler perde arkasından şiirlerini seslendirirken, bu şiirler gölgelerle birlikte Kahtalı Mıçe’ye moral verdi. Zemheri Ateşi’nin ikinci programında öğretmenler, Kahtalı Mıçe’ye moral ve destek vermek amacıyla gizemli bir atmosfer içinde, şiirlerini seslendirirken, onların siluetleri perde üzerinde görsel şölen oluşturdu.

Program, Kahtalı Mıçe’nin sağlık durumunun iyiye doğru gittiğini belirttiği bir video mesajıyla başladı. Kahtalı Mıçe, hastanede kemoterapi sürecinin etkili olduğunu ve sağlık durumunun iyileşmeye başladığını ifade ederek, bu anlamlı geceyi düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte ayrıca, Kahtalı Mıçe’nin Türk sanat dünyasına girişini seslendirdiği eserleri ve oyunculuk kariyerini anlatan bir video sunumu yer aldı. Bu sunum, izleyicilere Kahtalı Mıçe’nin sanatsal yolculuğunu ve başarılarını detaylı bir şekilde aktardı.