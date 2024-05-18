Vali Ünlüer, yaralı Mehmetçik’i hastanede ziyaret etti

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, hastanede tedavisi süren gazi askeri ziyaret etti.

Vali Ünlüer, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Sağlık Astsubayı Muhammet Eren Karaoğlan’ı tedavi gördüğü KSÜ Tıp Fakültesi’nde ziyaret etti.

Gazi Karaoğlan ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Ünlüer, sağlık durumu hakkında doktorundan bilgi aldı.

Vatanın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için ülkemizin dört bir yanında verdikleri mücadele için kahraman Mehmetçiklere şükranlarını sunan Vali Ünlüer, bu uğurda şehit olan güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar ve kederli ailelerine sabr-ı cemil dileğinde bulundu.