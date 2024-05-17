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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

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Batman’ın Beşiri ilçesinde petrol sahasında çalışan 3 işçi elektrik akımına kapıldı, işçilerden biri hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti mask
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Edinilen bilgilere göre, Beşiri ilçesine bağlı Beşpınar köyü yakınlarındaki Türkiye Petrollerine ait Çakıllı Petrol Sahasında elektrik direği dikimi yapan 3 işçi elektrik akımına kapıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde işçilerden İrfan Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken yaralı işçiler de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

17 May 2024 - 23:07 İHA Batman- Asayiş

Mahreç  İha

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