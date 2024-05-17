Tankerle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elbistan-Göksun kara yolunda otomobille akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yazıköy Mahallesi civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 46 AIN 705 plakalı otomobil sürücüsü A.A, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Savrulan otomobil, akaryakıt tankerine yandan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.