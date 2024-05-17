AFAD ve UMKE’den ortak tatbikat

Afet veya olağan dışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde en kısa sürede ve uygun yöntemlerle müdahale etmek için eğitim alan AFAD ve UMKE ekipleri, senaryo gereği göçük meydana gelen alana intikal etti.

Kimyasal sızıntının da olduğu düşünülen alana ilk olarak KBRN Hizmet ekibi görevlendirilirken, ekiplerin ölçümü sonrası olumsuz bir durum görülmeyince olay yerine AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Hilti, keski, ayırıcı, beton parçalayıcı olmak üzere tüm ekipmanları kullanan UMKE ekipleri göçük altında kalan yaralıyı göçük altından çıkarmayı başardı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tatbikat hakkında bilgi veren Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Alper Kara, "Bildiğiniz üzere ilimizde asrın felaketi yaşandı, etkilenen illerden bir tanesiydik. AFAD’ın da 100. Yılda 100 bin AFAD personeli eğitme projesi kapsamında planlamış olduğumuz UMKE ekiplerinin kabiliyetlerini arttırma yönündeki hedeflerimizle örtüştü, biz de bu eğitime dahil olduk. Yaklaşık 6 günlük süren teorik ve pratik eğitimler sonucu bu duruma geldik ve arkadaşlarımıza arama kurtarma kabiliyeti kazandırmaya çalışıyoruz. Afet alanları zaten stresli ve sor şartlar altında çalışılan yerler. Bu yerlerde mesleki becerilerin olması yeterli gelmeyip, psikolojik olarak da buna hazır olmanız gerekiyor. Asıl buradaki amaç zor alanda ve zor şartlarda bu arkadaşların bu alanlarda mesleğini en iyi şekilde icra edebilmesini sağlıyoruz" dedi.

"Bu eğitimler bir başlangıç"

Şu anda 32 personelle bu eğitimi aldıklarını belirten Kara, "Bu bizim için bir başlangıç. UMKE ekiplerinin kabiliyetlerini arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor ve uzun süreli planlarımız var bu konuda. 32 personelle kalmayıp, devam eden 200 gönüllümüz var Kahramanmaraş’ta ve bu 200 gönüllünün olabildiğince fazla sayıda bu eğitimleri aldırmaya çalışacağız. Bu eğitimler başlangıç eğitimlerimiz bunun üzerine daha konsantre daha uzmanlık isteyen eğitimlere de yönelmeye çalışıyoruz" diye konuştu.