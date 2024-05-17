Tünelde zincirleme kaza: 1 ağır 5 yaralı

Edebiyat Yolu’ndaki Nuri Pakdil Tüneli’nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş’tan Göksun istikametine seyir halinde olan A.S. idaresindeki 80 AAC 268 plakalı otomobil, Nuri Pakdil Tüneli’ne geldiği sırada araçların yavaşlaması nedeniyle duramayarak önündeki H.D.’nin kullandığı 46 D 6294 plakalı araca çarptı. 46 D 6294 plakalı araç da A.H. yönetimindeki 27 MD 8924 plakalı araca çarptı. Zincirleme kazada 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

1 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tünel içerisindeki ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.