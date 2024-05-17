İçme suyunda otomatik zammın iptali ve indirim önergesi reddedildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ve 3 CHP’li belediye başkanının imzası ile sunulan ve içme suyunda otomatik zam uygulamasının sona erdirilmesi ile fiyatlarda indirime gidilmesi yönündeki önergeyi reddetti.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), 2022 yılında başlattığı aylık otomatik zam uygulamasını sürdürüyor. Bu uygulama çerçevesinde geçtiğimiz içme suyuna yüzde 80’den fazla zam yapıldı. 2024 yılına da zam furyasıyla başlayan KASKİ, ocak ayında yüzde yaklaşık yüzde 15 oranında zam yaparken, Elbistan’daki içme suyunu Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçeleriyle de aynı fiyattan satmaya başladı. Ocak ayı itibariyle 10 lira 69 kuruş olan 1 m³ içme suyu, devam eden aylardaki zamlarla birlikte 12 lira 66 kuruşa yükseldi.

Bu fiyatlar bile vatandaşı musluğu açmaya korkar hale getirirken kademeli tarife uygulaması da abonenin belini büküyor. KASKİ, 15 m³’e kadar kullanımı I.kademe, 15-30 m³ arasını ise II. kademe olarak faturalandırıyor. 15 m³’ten sonrası kullanım, I.kademenin yüzde 50 fazlası üzerinden fiyatlandırılıyor. Böylece 1 m³ suyun fiyatı 20 liraya yaklaşıyor. KDV, çevre ve temizlik vergisi, kullanılmış su uzaklaştırma bedeli gibi kalemlerin eklenmesiyle birlikte aboneler astronomik rakamlara ulaşan su faturaları ile karşılaşıyor.

Vatandaşlar ise, depremin ardından ekonomideki son durumda göz önüne alındığında dört haneli rakamlara ulaşan içme suyu faturalarını ödemekte zorlanıyor. Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlarda tepkilerini dile getiren vatandaşlar, su faturalarının, elektrik ve doğal gaz faturalarını geçtiğini belirtiyor.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, Pazarcık Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Haydar İkizer ile meclis üyeleri Ramazan Taşdemir ve Bünyamin Güneş Cerit, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayı olağan toplantısında otomatik zam uygulamasının sona erdirilmesi ve fiyatlarda da indirim yapılması için önerge verdi. Önerge, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oylandı. Yapılan oylama sonucunda 24 üye önergeye kabul oyu verirken 30 üye ise önergenin reddi yönünde oy kullandı.

Vatandaşların cebini rahatlatacak bu önerge, oy çokluğuyla reddedilmiş oldu. Önergenin reddedilmesiyle birlikte KASKİ, otomatik zam uygulamaya devam edecek.

Elbistan’da güncel su fiyatları ise şu şekilde: İlçe merkezi 12 lira 66 kuruş, beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerleri 8 lira 26 kuruş ve köyken mahalle statüsüne kavuşan yerleşim alanları da 4 lira 13 kuruş.”