Bir türlü bitmeyen gölet için 72 milyon liralık ihale

Elbistan’da, Evcihüyük ve Hacıhasanlı Mahalleleri arasında inşa edilen ancak üzerinden yıllar geçmesine rağmen bitirilemeyen Sarsap Göleti’nin 2.kısım projesi, 72 milyon liraya ihale edildi.

Elbistan’da, 5 bin 570 dönüm kıraç araziyi suyla buluşturacağı açıklanan Sarsap Göleti, yapımının üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen devreye alınamadı. Arazileri borulu şebeke sistemi ile sulaması öngörülen gölet, Sarsap Çayı’nın yerleşim alanları üzerinde bulunmasından dolayı çay üzerine değil de daha uzak bir bölgeye inşa edildi. Gölete su ulaştırmak için de 11 bin 272 metre derivasyon kanalı yapılması planlandı. 7 yıl önce bitmesi öngörülen kanal, bir türlü tamamlanamayınca gölete de su aktartılamadı. Suyu olmadığı için yıllardır atıl vaziyette duran göletin; regülatör, iletim kanalı ile sanat yapısı inşaatları yapılması için 2023 yılında ihale düzenlenmişti. İhaleye teklif veren firma olmamıştı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün, 557 hektar alanın sulanması amacıyla başlattığı yeni ihale süreci sonuçlandı. İhaleye, 4 firma teklif verdi. İhalede en düşük fiyat 72 milyon 896 bin lira oldu. Yüklenici firmanın 300 gün içinde projeyi tamamlaması gerekiyor.