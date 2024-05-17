Polisin yanında ters şeride giren aday sürücü ehliyetinden oldu

Elbistan’da, trafik polislerinin de olduğu döner kavşakta ters şeride girerek yoluna devam eden aday sürücünün ehliyetine ceza puan sınırını aşması nedeniyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kışla Caddesi’nden Gariplik Caddesi’ne doğru aracıyla seyir halinde olan aday sürücü, döner kavşaktan geçmesi gerekirken ters şeride girdi. Sürücünün, hem kendi ve diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan bu hareketi, kavşakta bulunan trafik polislerince fark edildi. Sürücü, kısa süre içinde durduruldu. Yapılan kontrollerde, direksiyondaki şahsın aday sürücü olduğu ortaya çıktı. Aday sürücünün, daha önceden de benzer trafik kuralı ihlalleri gerçekleştirdiği belirlendi. Son kural ihlali ile 75 puanlık ceza puan sınırını aşan aday sürücünün ehliyetine el konuldu ve idari para cezası uygulandı.

Aday sürücü, psikolojik durumunun tespiti için psikoteknik testine girecek ve bu belgeyi aldıktan sonra sürücü kursuna başvurarak tekrar ehliyet alması gerekecek.