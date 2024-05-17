Kurban kesim fiyatları belli oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ait kesimhanelerde kurban kesim ücretleri mayıs ayı olağan meclis toplantısında belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Canlı olarak yayınlanan toplantıda; gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanırken, kurban kesim ücretleri de belirlendi. Alınan karar doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi’ne ait kesimhanelerin bulunduğu Afşin, Kılılı, Andırın, Çağlayancerit, Göksun ve Pazarcık’ta büyükbaş hayvan kesim ücreti 2 bin 500 TL, küçükbaş hayvan kesim ücretleri ise 500 TL olarak belirlendi.

Elbistan’da ise, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin kesimhanesi faaliyet göstermiyor. Elbistan’da kurban kesimleri 2 özel kombinada yapılıyor. Bu doğrultuda da kurban kesim ücretlerinin, büyükşehir belediyesinin açıkladığı rakamın üzerinde seyretmesi bekleniyor.