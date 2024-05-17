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Kurban kesim fiyatları belli oldu

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ait kesimhanelerde kurban kesim ücretleri mayıs ayı olağan meclis toplantısında belirlendi. Büyükşehir Belediy...

Kurban kesim fiyatları belli oldu mask
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ait kesimhanelerde kurban kesim ücretleri mayıs ayı olağan meclis toplantısında belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Canlı olarak yayınlanan toplantıda; gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanırken, kurban kesim ücretleri de belirlendi. Alınan karar doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi’ne ait kesimhanelerin bulunduğu Afşin, Kılılı, Andırın, Çağlayancerit, Göksun ve Pazarcık’ta büyükbaş hayvan kesim ücreti 2 bin 500 TL, küçükbaş hayvan kesim ücretleri ise 500 TL olarak belirlendi.

Elbistan’da ise, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin kesimhanesi faaliyet göstermiyor. Elbistan’da kurban kesimleri 2 özel kombinada yapılıyor. Bu doğrultuda da kurban kesim ücretlerinin, büyükşehir belediyesinin açıkladığı rakamın üzerinde seyretmesi bekleniyor.

# Elbistan, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın, Pazarcık

17 May 2024 - 14:53 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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