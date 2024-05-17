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Şirikçi, yapımı devam eden sağlık tesislerini inceledi

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Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi, Elbistan’da yapımı devam eden sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu. Şirikçi’ye ziyaretle...

Şirikçi, yapımı devam eden sağlık tesislerini inceledi mask
Şirikçi, yapımı devam eden sağlık tesislerini inceledi
Şirikçi, yapımı devam eden sağlık tesislerini inceledi
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Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi, Elbistan’da yapımı devam eden sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu.

Şirikçi’ye ziyaretlerinde Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ramazan Yalçınöz ve Elbistan İlçe Sağlık Müdürü Kazım Çıtak eşlik etti.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi, Elbistan’a bağlı bir merkez ve bir de kırsal mahallelerde yapımı süren aile sağlığı merkezi inşaatlarını yerinde gördü. Şirikçi’nin ilk durağı, Karaelbistan Mahallesi’nde deprem konutlarının da tamamlanmasıyla birlikte önemli bir işlev üstlenecek olan Karaelbistan Aile Sağlığı Merkezi’nin inşaat sahası oldu.

Şirikçi, buradaki incelemenin ardından Cumhuriyet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nin inşaat çalışmalarını da yerine gördü.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi, ilçedeki sağlık tesislerinin planlanan sürede hizmete başlaması noktasında azami gayret gösterildiğine dikkat çekti

# Elbistan, Kahramanmaraş, deprem, destek

17 May 2024 - 14:52 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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