Ülkü Ocakları’ndan Hemşireler Günü jesti

Ülkü Ocakları Elbistan İlçe Başkanlığı, Hemşireler Günü vesilesi ile kentteki sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşirelerin gününü kutlayıp çiçek takdim etti.

Ülkü Ocakları Elbistan İlçe Başkanlığı Asena Birimi, Hemşireler Günü dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, hemşirelerin bu anlamlı günü kutlanarak çiçek takdim edildi.

Ziyaretlerle ilgili olarak Ülkü Ocakları Elbistan İlçe Başkanlığı’ndan yapılan değerlendirmede; “İşini sevgiyle, merhametle, sabırla yapan tüm fedakar hemşirelerimizin Hemşireler Günü kutlu olsun” denildi.

Açıklamada; hemşireliğin insan hayatının emanet edildiği kutsal ve onurlu bir meslek olduğuna değinilerek, “Sağlık sektörünün her zaman vazgeçilmezi konumunda olan hemşireler, yaşamlara dokunan ve sağlık ordusunun en ön saflarında yer alan neferleridir. Başta Elbistan’da olmak üzere ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, 'önce insan' diyerek sabır, özveri ve itina ile çalışan, toplumumuzun sağlığına kavuşması için mücadeleye devam eden tüm hemşirelerin Hemşireler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarız” ifadeleri kullanıldı.