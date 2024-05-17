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Devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı

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Elbistan’da elektrikli motosikletin devrilmesi sonucunda yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Mevlana Caddesi’nde meydana...

Devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı mask
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Elbistan’da elektrikli motosikletin devrilmesi sonucunda yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mevlana Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Hamit A.’nın kullandığı 44 AEY 796 plakalı elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Hamit A. yaralandı. Yaralıya ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

# Kaza, motosiklet, Elbistan, 112, polis

17 May 2024 - 14:48 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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