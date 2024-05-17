Bahçeşehir Koleji’nde kayıt dönemi avantajları devam ediyor

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü’nde 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için avantajlı kayıt işlemleri devam ediyor.

Avantajlı kayıtlardan faydalanmak isteyen velileri okullarına beklediklerini belirten Bahçeşehir Koleji okul müdürü Özcan Gökce, “Eğitimde liderliğin, yenilikçiliğin, sürdürülebilir başarının Türkiye'deki ismi Bahçeşehir Koleji topluma değer katma ilkesiyle dünya vatandaşları yetiştiriyor. Çift dille eğitim, stem+A, kodlama ve robotik, kişiye özgü öğretim modeliyle eğitimde başlattığı öncülü dijital mentor metotbox'da devam ettiren Bahçeşehir koleji öğrencilerini geleceğin öğrenme metotlarıyla tanıştırıyor. Türkiye ve dünyaya örnek olacak eğitim modellerine imza atan Bahçeşehir Koleji sürdürülebilirlik ilkesi ışığında global standartlardaki eğitimini Türkiye’nin dört bir yanına taşıyor. Kayıt avantajları ile okulumuza kayıt yaptırmak isteyen velilerimiz Bahçeşehir Anaokulu, ilkokulu, ortaokulu, Fen ve Anadolu Lisesimize kayıtlarını gerçekleştirebilirler. Bursluluk kayıt avantajları velilerimiz için çeşitli ödeme kolaylıkları ve öğrencileri yakından tanıma fırsatı sağlamakta. Kayıt görüşmeleri ile okulumuzu daha detaylı inceleyebilir, akademik ve branş dersleri hakkında detaylı bilgi alabilir ve öğretmenlerimiz ile tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ara sınıflara yapılacak olan kayıtlarda bölüm yöneticilerimiz tarafından verilecek detaylı bilgiler ile okulumuz hakkında kapsamlı bilgiye sahip olabilirsiniz. Avantajlı kayıt için tüm velilerimizi okulumuza bekliyoruz” şeklinde konuştu.