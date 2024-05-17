Diyanet İşleri Başkanlığından tasarruf tedbirleri açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında, çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programların iptal edileceğini, yurt dışı personel görevlendirmelerinin en asgari düzeyde tutulacağını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren genelge kapsamında Diyanetin uygulayacağı tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılmasında fayda görüldüğü belirtildi.

İlk etapta tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve başkanlığa ait mekanlarda yapılması, içeriği müsait eğitim programlarının ise çevrim içi gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkanlığımız hizmetinde kullanılan 1 adet Audi A8 araç iade edilmiştir. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye gibi alımlar yapılmayacaktır. Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır. Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır. Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir.

Bu bağlamda, tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir."





