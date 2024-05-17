- Güncel

Milletvekili Erol, uçakta kalbi duran hastayı hayata döndürdü

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta kalbi duran bir vatandaşı kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Milletvekili Erol, uçakta kalbi duran hastayı hayata döndürdü mask
Milletvekili Erol, uçakta kalbi duran hastayı hayata döndürdü
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Saat 01:45’te Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta bir yolcunun kalbi durdu. Kalbi duran vatandaşa ilk müdahale aynı uçakta bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş’den geldi. Milletvekili Keleş, kalbi duran hastaya kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Hastanın kendine gelmesinin ardından havaalanına iniş yapıldı. Önceden haber verilmesi üzerine havalimanında sağlık ekipleri hazır bulunarak vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Milletvekili Erol, uçakta kalbi duran hastayı hayata döndürdü

Milletvekili Erol, uçakta kalbi duran hastayı hayata döndürdü

17 May 2024 - 12:19 İHA Elaziğ- Güncel

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL