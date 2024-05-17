- Asayiş

Kaldırımdaki sırt çantası bomba paniği yaşattı

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Adıyaman’da bir parkın önünde bulunan kaldırıma bırakılan sırt çantası paniğe neden oldu. Sırt çantası fünyeyle patlatıldı.

Kaldırımdaki sırt çantası bomba paniği yaşattı mask
Kaldırımdaki sırt çantası bomba paniği yaşattı
Kaldırımdaki sırt çantası bomba paniği yaşattı
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Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı önünde bulunan kaldırımda bir sırt çantasını fark eden vatandaşlar urumu polis ekiplerine bildirdi. Durum üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanlarına durumu bildirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, bomba paniğine neden olan çantaya fünye yerleştirerek kontrollü patlama gerçekleştirdi. Parçalara ayrılan çantadan kıyafetler çıktı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

17 May 2024 - 11:55 İHA Adiyaman- Asayiş

Mahreç  İha

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