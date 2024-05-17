- Ekonomi

Bakan Şimşek: "Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 33,2 oldu"

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu" dedi.

Bakan Şimşek: "Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 33,2 oldu" mask
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Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda enflasyon beklentileri hakkında bilgi verdi. Şimşek, ekonomi programının olumlu sonuçlarının enflasyon beklentilerine de yansıdığını belirterek, "Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasında çok önemli. Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz. Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

17 May 2024 - 11:52 İHA Ankara- Ekonomi

Mahreç  İha

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