YKS adaylarına sınavda stres yönetimi önerileri

Gaziantep Boğaziçi Koleji Öğrenci ve Kariyer Koçu Ömür Dinç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek adaylara, sınav sırasında artan stres ve kaygılarını azaltmak için günlük rutinlerini bozmamaları gerektiğini söyledi. Dinç, stres yönetiminde ailenin önemine vurgu yaptı.

“Stres yönetiminde en önemli etken ailedir”

Stres yönetiminde en önemli etkenin aile olduğunu belirten Dinç, “Sınavdan önce stres yönetimi aslında burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Fenomenler ve sosyal medya uygulamaları üzerinden paylaşılan videolara inanmamaları gerekmektedir. Stres yönetiminde en önemli etken ailedir. Yıl içerisinde öğrenciye baskı yapılmışsa ve onun stres kat sayısını arttırdıysa sene sonunda onu rahatlatmak için söyleyeceği her cümle stresi daha da arttırır. Bu ne yazık ki çok fazla toplumda göz önünde bulundurulan bir şey değil. Çünkü öğrencililerle birebir çalıştığımızda görüyoruz ki öğrenciler bu durumdan çok rahatsız. Yıl içinde baskıya uğramış olan öğrenciye sınav günü kazanamazsan da biz senin yanındayız gibi cümleler hiçbir şeyi değiştirmez. Bu durum öğrencinin stresini daha da arttırır. Bu yüzden velilerin rol yapmayı kesmeleri gerekir” dedi.

“Sınavdan önce öğrenciler rutinlerini bozmasınlar”

Öğrencilerin sınavda rahat olabilmesi için günlük rutinlerini bozmamasını söyleyen Dinç, “Sınavdan önce öğrenciler rutinlerini bozmasınlar. Sınav sabahı normal günde nasıl kahvaltı yapıyorlarsa sınav sabahı da aynı şekilde olmalılar. Sınavdan bir gün önce ders çalışılıyorsa sınavdan bir gün öncede ders çalışabilirler. Öğrenci sınav zamanı devam ettirmesi kendisi için iyi olacaktır” şeklinde konuştu.

“Eğitim kurumların ekstrasına bakın”

Eğitim kurumlarının öğrenciye ekstra kazandırdığı yeteneklerin önemli olduğunun altını çizen Dinç, “Benim velilerden ve öğrencilere tavsiyem kuruma gittiğinizde şunu sorun. Ekstranız nedir. Çünkü tüm kurumlar hemen hemen aynı şeyleri yapıyor. Ekstralar dediğimiz şey stres atmak için yapılan organizasyonlar gençlerin ileride kendilerine katacakları kariyer anlamında önemli. Kariyer basamaklarında yaptıkları etkinlikler sadece eğlenceyle veya stres atma gibi organizasyonlarla değil. Liderlik, ekip çalışması, kriz yönetimi ve zaman yönetimi gibi sadece sınavda değil her alanda onlara lazım olacak şeyleri bir kurum verebiliyorsa gerçekten bir eğitim kurumu demektir” diye konuştu.