Uzmanına göre, mevsimler arası hızlı geçişler sağlık sorununa yol açıyor

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Özkaya, mevsimler arası hızlı geçişlerin fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara neden olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda sıklıkla yaşanan iklim değişikliği nedeniyle mevsimlerin birbirine karışması sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Şevket Özkaya, kapalı ortam hava sıcaklığıyla dış çevre sıcaklığı arasındaki farkların, insanlar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

Özkaya, "Bu durum, öncelikle kıyafet seçimini etkiliyor. Ani sıcaklık farkına maruz kalan kişilerde başta göğüs ve sırt ağrıları olmak üzere, soğuk algınlığı belirtileri oluyor. Uzayan öksürük, halsizlik, eklem ağrıları ve yorgunluk, enerji düşüklüğü gibi belirtilere sebep oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fiziksel şikayetlerin süresinin uzaması halinde anlık duygu durum bozukluğuna yol açabildiğini kaydeden Özkaya, huzursuzluk, sinir, endişe, sosyal cinnet ve şiddet davranışlarının ortaya çıkmasına etken olabileceğini vurguladı.

- "Hastaneye başvurma sayısında yaklaşık yüzde 27 artış var"

Uzun öksürme, halsizlik gibi gerekçelerle, son yıllarda hastanelere yapılan başvuru sayısında ciddi bir artış yaşandığına işaret eden Özkaya, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 2022 Sağlık İstatistikleri Yıllığı'na göre, ülkede 2022'de toplam hekime müracaat sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 854 milyon 328 bin 324 olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2020'de 600 milyon 261 bin 131, 2021'de ise 675 milyon 652 bin 190 olarak gerçekleşmiş. Yani hastaneye başvurma sayısında ortalama yaklaşık yüzde 27 artış söz konusu. Henüz 2023 verileri verilmedi ama bu önemli bir gösterge. Büyük kısmının da uzamış öksürük ve halsizlik şikayetleri olduğunu gözlemliyoruz."

Özkaya, Vatandaşların bu ani sıcaklık ve iklim değişikliklerine uyum sağlamalarının önemli olduğunun altını çizerek,"Günlük giysilerinde çok kalın veya çok ince kıyafetler tercih etmek yerine katmanlı giyinebilirler. Çok sıcak ve çok soğuk içecekleri tüketmemeli, yağmur, rüzgar gibi ani hava olaylarına maruz kalmamaya özen göstermeliler. Vatandaşlarımız kendilerini huzursuz eden, stres ve öfke yaratan veya enerjilerini azaltacak sosyal ortamlarda da fazla zaman geçirmemeli." ifadelerini kullandı.