Zincirleme kazada motosiklet parçalandı: 1 ağır yaralı

Elbistan'da 2 otomobille 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Elbistan-Darende kara yolunun Küçükyapalak Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elbistan'a doğru seyir halinde olan Ali S'nin kullandığı 40 AY 291 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İbrahim T. yönetimindeki 46 ABF 210 plakalı otomobiller ile Yasin K'nın idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Savrulan motosiklet elektrik direğine çarparak parçalandı. Kazada motosiklet sürücüsü Yasin K. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine devam edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.