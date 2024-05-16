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Depremde 48 kişinin öldüğü Serdarbey Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine devam edildi

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde Serdarbey Apartmanı'nın yıkılması ve 48 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 1 tutuklu sanığın yargı...

Depremde 48 kişinin öldüğü Serdarbey Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine devam edildi mask
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde Serdarbey Apartmanı'nın yıkılması ve 48 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 1 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Serdar Kazancı, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Kazancı, savunmasında önceki beyanlarını tekrar ederek beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanık Kazancı'nın tahliyesini ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak Kazancı'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi'ndeki Serdarbey Apartmanı'nda 48 kişi hayatını kaybetmişti.

# Ebrar Sitesi, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Adliyesi, Serdarbey Apartmanı, 6 Şubat, şubat, 6 Şubat 2023

16 May 2024 - 16:24 AA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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