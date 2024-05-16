ActivBaby Store törenle hizmete açıldı

Elbistan’da anne bebek sektöründe faaliyet gösteren ve 0-10 yaş bebek ve çocuk modasının öncü markalarından olan ActivBaby Store düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.

Cumhuriyet Mahallesi 7039 Sokak Çeçenistan Caddesi üzerinde düzenlenen açılış törenine Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, Elbistan İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, Elbistan Demirciler ve Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Mıhçı ve davetliler katıldı.

İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar’ın yaptığı duanın ardından işyerinin açılış kurdelesini işletme sahibi Bilal Alkaya davetliler ile birlikte kesti.

Açılışa özel kampanya düzenlediklerini belirten Bilal Alkaya, bebek ve çocukların şıklığı için birçok kaliteli ürünü, en uygun fiyatlara Elbistan halkının beğenisine sunduklarını söyledi.

Elbistan’da 0-10 yaş bebek ve çocuk giyimi, oyuncak çeşitlerinde geniş ürün yelpazesi ile hizmet vereceklerini ifade eden Alkaya, “ Türkiye’de çocuk modasının öncü markalarından olan ActivBaby Store’yi Elbistan’da açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bebek araç gereçlerinden, çocuk tekstiline, geniş yelpazede ürün seçeneğinin bulunduğu ActivBaby Store Elbistan mağazası olarak çocuklar için olduğu kadar aileleri içinde keyif dolu bir alışveriş olanağı sunuyoruz. Mağazamızda 0-10 yaş için tekstilden, aksesuara, farklı temaları taşıyan, sezon boyunca yenilenen koleksiyonlarla sürekli trendleri takip edebilirsiniz. ActivBaby Store, annelerin doğum öncesinden, doğumdan sonrasına; bebeğin ilk aylarından çocukluğuna kadar tüm ihtiyaçların, gereksinimlerine yönelik bütün marka ve ürünleri bir arada bulunduruyor. ActivBaby Store, geniş bir ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla Elbistan ve bölge halkının hizmetinde olacak” dedi.

Açılışa katılanlara teşekkür eden Alkaya, “Çocuk modasının öncü markalarından olan ActivBaby Store’yi Elbistan’a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Mağazamızın açılışına özel çok cazip kampanyalarımız mevcut. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran herkese teşekkür ediyoruz. Bebeğe dair aradığınız her şeyi bulabileceğiniz mağazamıza herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.