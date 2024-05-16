Sebze üreticisi modernizasyona geçiyor

Elbistan’da tarım sektöründe önemli bir yer tutan sebze üretiminde yetiştiriciler modern tekniklerle hem daha çok verim elde ediyor hem de daha erken ürün alıyor.

Elbistan’da uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösteren Murat Kayabaşı, sebze yetiştiriciliğinde geleneksel yöntemler yerine modern tekniklere yöneldiklerini söyledi.

Sebze yetiştiriciliğinde geçtiğimiz yıl itibariyle malç naylonu kullanmaya başladıklarını belirten Kayabaşı, bu işlemi de traktöre bağlı özel aparatla yaptıklarını belirtti.

Damla sulama ve gübreleme yaptıklarını anlatan Kayabaşı, “16 yıldır sebze üretimi yapıyoruz. Yılda 250-300 dekarlık bir alanda domates, karpuz ve kavun yetiştiriyoruz. Daha önceleri, geleneksel yöntemlerle bu işi yapıyorduk. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan malç naylonu ve diğer modern tekniklerle deneme ekimleri yaptık. Oldukça başarılı sonuçlar elde edince de tamamen buna yöneldik” dedi.

Malç naylonu ve damlama sulama serim işlemini özel aparatla aynı anda yaptıklarını ifade eden Kayabaşı, “Bu aparatı Konya’da yaptırdık. Hem zamandan hem de işçilikten tasarruf ediyoruz. Malç naylonu ile damla sulama sistemini aynı anda yapıyor. Toprağı da sıcak tutarak ürünün erken yetişmesine yardımcı oluyor. Su ihtiyacı da azaldı. Damlama filtre sistemi ile gübrelemeyi de beraber yapıyor. Gübre, bitkinin ihtiyaç duyduğu oranda eşit şekilde dağılıyor. Yabani otların da yetişmesini engelliyor. Bu tekniklerle, maliyeti düşürürken verimde de önemli oranda artış sağlamış oluyoruz” şeklinde konuştu.