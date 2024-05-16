Üniversite ve lise adaylarına kent geneli deneme sınavı

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelindeki tüm ortaokul 8.sınıf ve 12.sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavı gerçekleştirdi.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavlara az bir süre kala öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçmek ve sınav heyecanını yenmek için denemelere ağırlık verdiklerini söyledi.

Bu çerçevede de Formül Kurs Merkezi işbirliğinde şehir genelinde 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik LGS ve TYT deneme sınavını yoğun bit katılımla gerçekleştirildiğini belirten Çetin, “Öğrencilerimiz, uzun bir süredir bu sınavlara hazırlanıyor. Oldukça yoğun bir maratonun da son dönemecine girildi. Biz de bu dönemi en iyi şekilde değerlendirebilmeleri, bilgi düzeylerini bir kez daha gözden geçirmeleri için deneme sınavları düzenliyoruz. Formül Kurs Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz son deneme sınavına da kent genelindeki 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz katıldı” dedi.

Öğrencilerin gireceği gerçek sınavda bilgi düzeyi kadar motivasyonun da önemli olduğuna işaret eden Çetin, “Deneme sınavları, bilgi düzeyini yansıtırken gençlerin sınav heyecanını aşması ve motivasyonlarının arttırılması açısından da önem arz ediyor. Girecekleri sınavla birebir ortamda gerçekleştirilen deneme sınavlarına giren öğrencilerimiz heyecanlarını yenerek zamanı da verimli ve ideal şekilde kullanma yönünden de deneyim kazanıyor. Öğrencilerimizin sınav başarısına katkı sunan bu deneme sınavındaki desteklerinden dolayı Formül Kurs Merkezi’ne teşekkür ediyoruz. Tüm öğrencilerimize de önümüzdeki günlerde yapılacak sınavlarda başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.