Elbistan Sağlık MYO’dan aile semineri

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Sağlık Meslek Yüksekokulu tarafından “Aile Haftası Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen “Aileye Farklı Bakışlar” adlı seminerler dizisi başladı.

Seminerlerin ilki, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’ın katılımıyla başladı.

İnsan ve Toplum Bilimleri Konferans Salonu’ndaki programda konuşan Prof. Dr. Bakan, aile mefhumunun toplumu meydana getiren en önemli kurum olduğuna dikkat çekerek, huzurlu, güvenli ve müreffeh bir içtimai hayatın, sağlıklı iletişimle yürüyen ve aydınlık nesiller yetiştiren ailelerden geçtiğini söyledi.

Seminerler, farklı konuşmacıların katılımıyla önümüzdeki günlerde de devam edecek.