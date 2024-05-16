Derbide ilk golün önemi büyük

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 29 yılı kapsayan son 61 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 14 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 61 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 61 lig mücadelesinin 10'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe öne geçerse yenilmiyor

Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de öne geçtiği müsabakalarda mağlubiyet yaşamadı.

Ligde şu ana dek 36 müsabakaya çıkan ve bunların 29'undan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ilk golü bulduğu tüm müsabakalarda sahadan puan almayı başardı.

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor ve EMS Yapı Sivasspor karşısında öne geçmesine rağmen 2 puan bırakırken, diğer öne geçtiği tüm müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'dan da benzer performans

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk golü bulduğu maçların sadece 1'inde puan yitirdi.

Sarı-kırmızılı takım ligde bu sezon 36 müsabakaya çıkarken, bunların sadece 4'ünde puan kaybı yaşadı.

Söz konusu 4 maçın 3'ünden beraberlikle ayrılan Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a ise mağlup oldu.

Okan Buruk'un öğrencileri, puan kaybı yaşadığı maçlar içinde sadece Sivasspor karşısında ilk golü bulan taraf olurken, 2 puan kaybetti.