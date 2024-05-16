Tavuklarını yedi diye komşusunun köpeğini ağaca asıp tüfekle vurdu!

Afşin’de bir şahıs, kümesindeki tavukları yediği gerekçesi ile komşusunun köpeğini ağaca asıp av tüfeği ile vurdu.

Olay, ilçe merkezindeki Efsus Turan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, H.P. adlı vatandaş, evinde beslediği kangal cinsi köpeğini, mahalledeki boş arazide ağaca iple asılmış ve tüfekle vurulmuş olarak buldu. Vatandaşın ihbarı sonucu Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda; olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla O.K. adlı şahıs gözaltına alındı. O.K.’nin köpeği, bahçesindeki tavukları yediği için öldürdüğü iddia edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken olayda kullanılan ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.