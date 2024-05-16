Kahramanmaraş’ta dondurma şenliği düzenlendi

Onikişubat ilçesi Akedaş İlkokulu öğrenci ve tüm personelleri 780 dondurma ikramı gerçekleştirdi. Kale Şehit Fatih Saylak İlkokulu-Ortaokulu’nda 280, Kurtlar İlkokulu 170 dondurma ikram etmenin sevincini yaşadı.

Okul Müdürü Erol Yorulmaz, "Tek amacımız canların yüzünde bir tebessüme sebep olmak. O pak gönüllerinden bir dua devşirmek. Bugünkü Dereboğazı Kadılı Atatürk İlkokulu-Ortaokulu 305 dondurma ikramımızı gerçekleştirdik. Biz öğrencilerimize can deriz, canlar diye severiz. Canımızda candır deyip, öyle överiz. Canlarımızı özümüzle özeriz. Biz biliriz ki, özümüzle özleşip, öze döndüğümüzde ayağa dimdik kalkarız. Biz canların yüzünde ki o tebessümü görüp, gözlerimizin içine bakarak teşekkürlerini belirtirken duydukları heyecanı yaşadıkça o sırlı mutluluğu yüreğimizin derinliklerinde yaşadık. Bazen bir dokunuş bir canın hayatını değiştirir. O değişen hayat, bizim hayat anlayışımızı değiştirir" ifadesini kullandı.