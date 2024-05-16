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Elbistan'da ozanların, şairlerin ve birçok farklı meslek grubundan sanatseverlerin katılımıyla faaliyetlerini sürdüren Elbistan Türk Müziği Topluluğu, Bahar Konseri verecek.

Elbistan Türk Müziği Topluluğu, Suat Türkmen başkanlığında ve Aykut Alagöz şefliğinde oluşturulan yönetim ekibi ile Elbistan’ın kültürel değerlerini ileriye taşımak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Topluluk 60 kişiye ulaşan üye sayısı ile 22 Mayıs’ta BİST Elbistan Fen Lisesi’nde düzenlenecek Bahar Konseri için hazırlıklarını sürdürüyor. Elbistan Türk Müziği Topluluğu, saat 20.00’de başlayacak konserde Türk sanat ve halk müziğinin unutulmaz eserlerini müzikseverlerle buluşturacak.

Aşık Mahzuni Şerif’ten Neşet Ertaş’a, Aşık Veysel’den Zülfü Livaneli’ye kadar Türk halk müziğinin dillere pelesenk olan türküleri solo ve koro eşliğinde seslendirilecek.

Yine Türk sanat müziğinin ünlü isimleri tarafından bestelenen şarkılar da müzikseverlerin kulaklarının pasını silecek.

Elbistan Türk Müziği Topluluğu Başkanı Suat Türkmen, tüm Elbistan halkını ve sanatseverleri 22 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek Bahar Konseri’ne davet etti.