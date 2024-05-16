Son bir haftada 47 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Deniz Kuvvetlerine bağlı yüzer unsurlar tarafından 43 gemi ile 27 liman ziyaretinde gemilerin vatandaşların ziyaretine açılacağını dile getirerek, 17 Mayıs’ta Kahramanmaraş’ta 4 adet F-16 uçağı ile muharip uçak geçişi yapılacağını, 19 Mayıs’ta Samsun’da Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ile Mehteran Birlik Komutanlığınca konser verileceğini kaydetti. Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam edeceğini belirten Tuğamiral Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 47’si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak’tan bugüne kadar bin teröristi etkisiz hale getirmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki hudut karakolumuza teslim olmuştur” ifadelerini kullandı.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildiğini belirten Tuğamiral Aktürk, “Tespit edilen mağarada muhtelif miktarda uçaksavar ve tanksavar silahı, roketatar, bomba atar, havan, piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği ve makinalı tüfek ile bunlara ait mühimmat, el bombaları, dürbün, telsiz ve çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Pençe-Kilit Harekatı’nda bugüne kadar 931 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 970 silah ve 837 bin 630 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 741 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, bin 21 mağara, sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir” dedi.

Hudut hattının teknolojik vasıtalarla desteklendiğini ve fiziki güvenlik tedbirleri ile korunduğunu belirten Tuğamiral Aktürk, “Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırlarımızdan geçmeye çalışan 493 şahıs yakalanmıştır. 1 Ocak tarihinden bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 981 şahıs yakalanmıştır. Son bir haftada engellenen bin 675 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 54 bin 117 olmuştur” açıklamasında bulundu.

Son bir hafta içinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in kabul ve ziyaretlerine ilişkin açıklamada bulunan Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“11 Mayıs’ta beraberinde komuta kademesi ile Marmaris’e giden sayın bakanımız; Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Denizkurdu-II Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’ne katılmış, 14 Mayıs’ta Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı ile bölgesel güvenlik konuları ve ikili askerî iş birliği imkânlarının ele alındığı görüşmeler gerçekleştirmiştir. Sayın bakanımız bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın Gürcistan Başbakanı ile yapacağı görüşmeye refakat edecektir.”

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılına özel kutlama

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılına özel kutlama faaliyetlerinin planlandığını aktaran Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmayı sürdürmektedir. Tüm Ada’ya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümü kapsamında resmi törenler ve anma yürüyüşleri, TCG Anadolu’nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti ve denizde geçit töreni, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin gösteri ve selamlama uçuşları, bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum, makale yarışması, ağaç dikimi, sergi ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyetin icra edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 50’nci yıla özel logo tasarımı, anı pulu ve madeni para basımı yapılacaktır” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Kamu Denetçiliği Kurumu’nun verdiği tavsiye kararlarına duyarlılık gösteren, bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşan kurumların başında yer aldığını belirten Aktürk, 2023 yılı tavsiye kararlarına yüzde 99.68 ile en yüksek oranda uyum sağlayan idare olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden Karma Alt Komisyonu tarafından plaket verildiğini aktardı. Yerli ve milli ve savunma sanayi ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine devam edildiğini dile getiren Aktürk, şu ifadelere yer verdi:

“ROKETSAN tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen ve seri üretime geçilen Akya ağır sınıf harp torpidosunun denizaltılarımıza teslimatına 7 Mayıs’ta başlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda temel eğitim helikopterinin ve modernize edilen M60 T tankının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Sonuç olarak dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye, başta yakın coğrafyamız olmak üzere küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesisine yönelik faaliyetlerine artan bir gayretle devam edecektir.”

“Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yenilenmesi için gayretlerimiz dile getirilmiştir”

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise, Ukrayna Savunma Bakanı’nın Ankara ziyaretinde nelerin görüşüldüğüne dair sorulara şu cevabı verdi:

“Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’u ülkemizde ağırlamış olmaktan memnuniyet duyduk. Oldukça samimi, yapıcı bir ortamda gerçekleşen ve ilişkilerimizi daha da güçlendiren görüşmede Ukrayna’nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan desteğimiz, Karadeniz’de gerilimin önlenmesi gerektiğine olan inancımız ve Montrö Sözleşmesi’ni tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam edeceğimiz ve Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yenilenmesi için gayretlerimiz dile getirilmiştir.”

“Tedbirler kapsamında savunma ve güvenlik alanındaki görev ve sorumlulukları etkileyecek bir husus bulunmamaktadır”

Milli Savunma Bakanlığı’nın tasarruf tedbirleri kapsamında neler yapacağına dair sorular üzerine Bakanlık kaynakları, “Halihazırda yürürlükte bulunan idari hususlardaki tasarruf tedbirlerine en fazla uyan bakanlıklardan biriyiz. Söz konusu yeni tedbirler kapsamında Bakanlığımızın savunma ve güvenlik alanındaki görev ve sorumluluklarını etkileyecek bir husus bulunmamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın alınacak tasarruf tedbirleri hakkında yapmış olduğu açıklamada da görüleceği üzere savunma ve güvenlik alanları hariç tutularak gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Bakanlığımız da önümüzdeki dönemde açıklanan tasarruf tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam edecektir” cevabını verdi.