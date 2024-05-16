Türkoğlu ilçesi Çakıroğlu ve Kaledibi Mahalleleri’nde son günlerde etkili olan yağmurlar bu yıl erken olgunlaşan çilekleri çürüttü. Havaların aşırı sıcak gitmesi nedeniyle bu yıl erken olgunlaşan çilekler, son on günde yağan yağmurlarla çürüdü. Yağmurdan dolayı toplanamayan çileklerin suya temas eden kısımları çürüdü. Çürüyen çilekler satılamazken, çilek üreticileri zarara uğradı. Üreticiler çürüyen çilekleri, diğer çileklere zarar vermemesi ve mantar gibi hastalıklara sebebiyet vermemesi için toplamak ve ekstra işçilik ücreti ödemek zorunda kaldı.
- Güncel
Kahramanmaraş’ta yağmur nedeniyle çilekler zarar gördü
Kahramanmaraş’ta çileğin ilk ürünleri yağmur nedeniyle zarar gördü.
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16 May 2024 - 12:30 İHA Kahramanmaraş- Güncel Yazdır
Mahreç İha
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