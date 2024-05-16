Kahramanmaraş'ın dip köşe temizliği kadınlarda

Kahramanmaraş'ta Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilen 74 kadın, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü olan kentin sokaklarını temizliyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan kadınlar, işlek caddelerdeki mesailerine sabahın erken saatlerinde başlıyor.

Ellerindeki süpürgelerle caddelerde dip köşe temizlik yapan kadınlar, esnaf ve kent sakinlerinin takdirini topluyor.

​​​​​​​- Depremde evi yıkıldı, ailesine destek için çalışmaya başladı

Tarihi Maraş Çarşısı bölgesinde görevli 37 yaşındaki Asiye Kaba, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan depremde evinin yıkıldığını, ailesine katkıda bulunmak için ilk kez çalıştığını söyledi.

Temizlik malzemelerini aldıktan sonra erken saatlerde sorumlu oldukları bölgede çalışmaya başladıklarını anlatan Kaba, işini severek yaptığını dile getirdi.

Kaba, "Evimizde düzenli olarak temizliğimizi yaptığımız gibi caddelere de el attığımızda her tarafı temizliyoruz. Bir kadın olarak diğer çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kadın gözüyle bakıp dip bucak temizlik yapıyoruz. Evime katkım olsun, eşime destekte bulunayım diye çalışmaya başladım." ifadesini kullandı.

- "Evimi nasıl temizliyorsam caddeleri de aynı şekilde temizlemek zorundayım"

Temizlik işçisi Rahime Tutu da ilk zamanlar "Kadınsın, ne işin var sokakta, gidin evinizde oturun." gibi olumsuz tepkiler aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Birçok kişi 'kadın çöpçü mü olur' diye şaşırıyor. Neden olmasın, olur. Kadınlar her işi yapar çünkü kadınlar her konuda güçlüdür. Sevinçle gelip sevinçle gidiyorum. Yaptığım işle gurur duyuyorum. Temizlik sonuçta ev işine de gitsen temizlik, sokakta da temizlik yapıyorsun. Ben üç evladıma hem annelik hem de babalık yapıyorum. Bu benim için güzel bir duygu. Evimi nasıl temizliyorsam caddeleri, sokakları da aynı şekilde temizlemek zorundayım."

- "Yapmaya çekinenler vardı, biz onlara örnek olduk"

Müzeyen Dalgara ise mesleğe başladıklarında yadırgandıklarını, zaman geçtikçe vatandaşların kendilerine alıştığını vurgulayarak, "Bu mesleği yapmaya çekinenler vardı, biz onlara örnek olduk. Evimizde nasıl dip bucak her tarafı temizliyorsak Kahramanmaraş'ın en prestijli caddesinde de aynı temizliği yapıyoruz. Evimizdeki temizliğin aynısını sokak ve caddelerde yapıyoruz, titiz davranıyoruz." dedi.