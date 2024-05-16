Depremzedelerin taşınmayı beklediği daireleri yatakhaneye çevirmişler!

Elbistan’da, afetzedelerin taşınmak için gün saydığı deprem konutlarının, şantiyede çalışan işçiler tarafından yatakhane olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Banyo, tuvalet ve mutfak gibi bölümlerini adeta kendi evleri gibi kullanan işçilerin, diğer odalarda da ranza kurup yer yatağı yaptıkları kameralara yansırken Elbistan Kaymakamlığı’nın da duruma el koyduğu öğrenildi.

Asrın felaketinin yaşandığı Elbistan’da, binlerce afetzede hak sahibi, ilçeye bağlı Karaelbistan ve Taşburun Mahallesi’ndeki TOKİ projelerinden ev sahibi olmayı bekliyor. Çekilen kuralarda isimleri çıkan afetzedeler, yeni yaşamlarına başlayacakları evlerin anahtarlarının teslim edilmesi için gün sayıyor. Kurada ismi çıkan hak sahipleri, girilmesine izin verilmeyen şantiye sahasındaki evlerini görmek için kılı kırk yarıyor.

Kendilerine teslim edilecek evlerin yepyeni olacağını düşünürken Karaelbistan Mahallesi’ndeki bir deprem konutu sahasından çekilen görüntülerle şok oldu. Evini görmek için şantiye sahasına giden bir hak sahibi, apartmandan içeriye adım attığında ise karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Bloktaki dairelerin hemen hepsinin önünde ayakkabı olduğunu fark eden afetzede vatandaş, dairelerden içeri girdiğinde ise odaların yatakhaneye çevrildiğini anladı. Çok sayıda ranzanın ve yer yatağının olduğu dairelerdeki tuvalet, banyo ve mutfak gibi bölümlerin de şantiye sahasındaki işçiler tarafından kullanıldığını gören afetzede vatandaş, duruma tepki gösterdi.

Cep telefonu ile karşılaştığı manzarayı kayıt altına alan vatandaş, “Beşinci kata kadar kullanıyor adamlar. Benim daha oturmadığım dairenin hali bu. Tuvalet kullanılıyor. Benim oturmadığım dairede tuvaletin banyonun kullanılması yasak” diyerek durumu özetledi.

Daireleri yatakhaneye çeviren işçilerin, ‘buraya çıkmanız yasak’ cümlesi ile karşılaşan afetzede, çektiği görüntüleri Elbistan Kaymakamlığı’na teslim etti. Elbistan Kaymakamlığı’nın da olayla ilgili olarak sorumluların tespiti ve başka bloklarda da benzer durumların olup olmadığının belirlenmesi ile ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.